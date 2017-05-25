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Выездной прием областных врачей в Тяжине

В поликлинике Тяжинской районной больницы состоялся выездной прием врачей онкологического диспансера города Кемерово.

Глава Тяжинского муниципального района Сергей Николаевич Кошкин вручил благодарственное письмо руководителю мобильной бригады врачей, главному онкологу Кемеровской области Ольге Викторовне Жарковой.

Прием вели: врач маммолог, общий онколог, онкогинеколог, специалист ультразвукового исследования и фиброгастродуоденоскопии. Областные специалисты осмотрели 168 пациентов, на дополнительное обследование в онкодиспансер города Кемерово направлено 19 пациентов.

Здоровье
Тяжин
kuzbassnews.ru
25/05/2017
Здоровье
Тяжин
Новости Кузбасса

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