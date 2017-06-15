Выездной прием в Тяжинском районе

Фролов и «Кузня» произвели взаимный отказ от подписания контракта Нападающий Александр Фролов и новокузнецкий «Металлург» произвели взаимный отказ от подписания...

В Кузбассе подросток в свой день рождения до смерти избил инвалида По версии следствия, подросток отмечал день рождения в одном из общежитий. Во время празднования он...

Торговый центр в Кузбассе продали за 20 миллионов Житель Томска купил торговый центр «Аквамаркета» в Краснобродском. Стоимость здания площадью 1,4...