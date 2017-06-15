Выездной прием в Тяжинском районе

Специалисты Центра занятости населения Тяжинского района провели выездной прием для граждан, проживающих на территории Кубитетского сельского поселения.
В ходе приема перерегистрацию в качестве безработного прошли 30 жителей села Кубитет и деревни Старый Урюп.
Также, все желающие имели возможность получить информацию о возможности участия в общественных работах, проконсультироваться по вопросам профессионального обучения по направлению службы занятости, получить помощь в профориентации.
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