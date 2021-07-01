Выездные пункты вакцинации работают в отдаленных поселках Мысковского округа

Выездные бригады вакцинации действуют в Кузбассе.30 июня передвижной пункт работал в поселке Ключевой Мысковского округа. Медики разместились в местном клубе, сюда они приезжают в третий раз. За два часа работы вакцинировали 50 человек. Часть населения сделало уже вторую аппликацию прививки против коронавируса, кто-то пришел впервые. Возможностью защититься от опасной болезни в шаговой доступности, не выезжая в центральную поликлинику, активнее всего пользуются пенсионеры и предприниматели.
Еще один мобильный пункт вакцинации побывал в поселке Тутуяс, расположенном в тайге почти в 20 километрах от города. Там прививку против коронавируса поставили 22 человека — более половины постоянных жителей.
Также выездные бригады мысковских медиков работают в микрорайонах города и на промышленных предприятиях. О защите своих работников без отрыва от производства позаботились на предприятиях угольной компании «Южный Кузбасс», расположенных в Мысках. Сейчас медики составляют график посещения других производств и учреждений, которые прислали заявки на коллективную вакцинацию.
Кроме того, во взрослых поликлиниках № 1 и № 2 ежедневно работают два стационарных пункта вакцинации, еще один, круглосуточный, открылся в приемном отделении Мысковской городской больницы.
На сегодняшний день 4 600 мысковчан привились от коронавирусной инфекции. Почти половина из них — люди в возрасте старше 60 лет.
Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса
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