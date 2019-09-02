Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Выходные в детском клубе ТРЦ «Планета»: новая программа с Барбоскиными

С сентября детский клуб ТРЦ «Планета» начнет работать по выходным дням. Каждые субботу и воскресенье с 14:00 до 17:00 малышей будут ждать захватывающие приключения с героями популярного мультфильма «Барбоскины» Розой, Дружком и Малышом./

Осенью Роза, Дружок и Малыш Барбоскины пригласят участников детского клуба ТРЦ «Планета» в гости в свою квартиру. Дети побывают в комнатах щенят, где их ждут увлекательные занятия. Роза познакомит мальчиков и девочек с искусством и модой и научит устраивать веселые вечеринки. В комнате Дружка ребят ждут спортивные состязания и эстафеты, а Малыш сыграет с детишками в интересные игры и проведет конкурсы.

Каждый час в дом щенят будут доставлять посылки с картами развлечений «Мегалэнд». Чтобы получить подарок, ребятам предстоит продемонстрировать свои знания в различных областях. Приз достанется тому, кто быстрее всех даст правильный ответ на вопросы Розы, Дружка и Малыша.

Культура
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
02/09/2019
Культура
Новокузнецк
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Новокузнечанина судят за смертельный наезд на супружескую пару
В южной столице Кузбасса началось судебное разбирательство по факту ДТП, которое произошло в январе...
В Новокузнецке аттракцион с людьми сломался на ходу
Аттракцион «Торнадо» на ходу сошёл с рельсов и врезался в платформу. ЧП произошло вечером в...
Музей железнодорожной техники бесследно исчез в Кемерове
Раритетные экспонаты накануне увезли от здания управления Кузбасского отделения ЗСЖД на Пионерском...
В Кузбассе сотрудника колонии осудили за дружбу с заключённым
В Кузбассе суд вынес приговор бывшему сотруднику исправительной колонии. Его обвиняли в получении...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2019
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus