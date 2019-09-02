Выходные в детском клубе ТРЦ «Планета»: новая программа с Барбоскиными

С сентября детский клуб ТРЦ «Планета» начнет работать по выходным дням. Каждые субботу и воскресенье с 14:00 до 17:00 малышей будут ждать захватывающие приключения с героями популярного мультфильма «Барбоскины» Розой, Дружком и Малышом./

Осенью Роза, Дружок и Малыш Барбоскины пригласят участников детского клуба ТРЦ «Планета» в гости в свою квартиру. Дети побывают в комнатах щенят, где их ждут увлекательные занятия. Роза познакомит мальчиков и девочек с искусством и модой и научит устраивать веселые вечеринки. В комнате Дружка ребят ждут спортивные состязания и эстафеты, а Малыш сыграет с детишками в интересные игры и проведет конкурсы.

Каждый час в дом щенят будут доставлять посылки с картами развлечений «Мегалэнд». Чтобы получить подарок, ребятам предстоит продемонстрировать свои знания в различных областях. Приз достанется тому, кто быстрее всех даст правильный ответ на вопросы Розы, Дружка и Малыша.