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Выиграй Volkswagen Polo за покупки в ТРЦ «Планета»

Новый автомобиль в подарок за покупки в любимом торговом центре? Теперь эта мечта может стать реальностью! «Планета» объявляет акцию «ВАМ поВЕЗЕТ»: с 1 июля по 25 августа включительно совершайте покупки в магазинах торгового центра на сумму от 2 000 рублей1, регистрируйте чеки и получайте купоны акции на стойке информации. А 26 августа, в День рождения «Планеты», опустите отрывные части купонов в ящик в центральном атриуме ТРЦ до 15:30 и приходите на праздник: розыгрыш и объявление победителей пройдет с 16:00 до 21:00 на главной сцене!

Количество купонов, получаемых одним участником, не ограничено – увеличьте свои шансы на победу, совершая больше покупок! А для обладателей бонусной карты PLANETACARD2 – особые условия: при оплате покупок с помощью карты вы получите второй купон в подарок! Напомним, PLANETACARD – банковская карта международной системы MasterCard, выпущенная Тинькофф Банком, которой можно оплачивать покупки по всему миру и в интернете, получать за них бонусные баллы, а затем полностью компенсировать ими покупки, совершенные в ТРЦ «Планета».

Чтобы получить призы, приходите на розыгрыш в ТРЦ «Планета» 26 августа и не забудьте захватить с собой корешки купонов, чеки и паспорт РФ.

Общество
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
30/06/2017
Общество
Новокузнецк
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