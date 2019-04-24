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Вынесен обвинительный приговор в деле о гибели юных футболистов в ДТП

24 апреля Кемеровский районный суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу о гибели юных футболистов в дорожно-транспортном происшествии в августе 2016 года.

Установлено, что в августе 2016 года мужчина, являясь ответственным за поддержание транспортного средства, автомобиля «Хендай Гранд старекс», организовал перевозку несовершеннолетних 10 воспитанников МАУДО СДЮСШОР по футболу к месту проведения спортивных мероприятий в Новокузнецке.

Подсудимый знал, что автомобиль не отвечал требованиям безопасности, но попросил своего сына, не имеющего водительского удостоверения категории «D», перевезти детей. Также 50-летний обвиняемый не провел предрейсовый инструктаж по безопасности перевозки детей, предоставил транспортное средство, эксплуатация которого запрещена, поскольку был автомобиль укомплектован шинами с шипами противоскольжения, имеющим местные повреждения; не обеспечил оснащение опознавательным знаком «Перевозка детей».

В результате 7 августа 2016 около 21:00 на автомагистрали «Кемерово – Ленинск-Кузнецк» водитель, перевозивший детей, превысил скоростной режим, не справился с управлением, и транспортное средство наехало на тросовый барьер. Два ребенка погибли, двум причинен тяжкий вред здоровью, еще двум -  вред здоровью средней и легкой степени тяжести.

Государственный обвинитель в прениях предложил назначить подсудимому наказание в виде реального лишения свободы, после чего тот скрылся и находился в розыске около 10 месяцев.

24 апреля суд признал его виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшим по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшим по неосторожности смерь двух лиц, и назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.

16 мая 2017 года Кемеровским районным судом Кемеровской области был осужден сын, управлявший автомобилем. Как сообщает Пресс-служба прокуратуры области, он был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть двух лиц). Приговором ему назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии – поселении, а также 3 года лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

 

 

Фото из открытых источников

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