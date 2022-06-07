Вынесен приговор за совершение кражи, раскрыть которую помогла служебно-розыскная собака Веста

Как сообщил корреспонденту информационного агентства «Новости Кузбасса» представитель Мариинского городского суда Алексей Бушуев, кража пневматической винтовки с оптическим прицелом, которая едва не окончилась для двух 14-летних подростков наличием судимости, произошла в конце января 2022 года.

Из материалов поступившего в Мариинский городской суд Кемеровской области уголовного дела следует, что в конце января 2022 года двое подростков решили совершить у соседей кражу пневматической винтовки «SMERSH Model R3» с оптическим прицелом. Зная, что винтовка хранится на веранде дома соседей, в вечернее время пробрались туда и, похитив «воздушку», скрылись с места совершения преступления. Похищенную пневматику подростки спрятали неподалёку в заброшенном доме, планируя на следующий день пострелять из неё, после чего хотели незаметно вернуть похищенное хозяевам.

Однако, когда подростки совершали преступление, во дворе потерпевших залаяла собака. Через некоторое время хозяйка дома вышла на улицу и, включив свет, увидела на снегу следы. Вышедший следом за ней её муж вскоре обнаружил пропажу винтовки, о чём они сообщили в полицию.

Как сообщалось ранее ГУ МВД России по Кемеровской области, следственно-оперативная группа ОМВД России по Мариинскому району прибыла совместно с младшим инспектором-кинологом Сергеем Коровиным и его служебной собакой по кличке Веста. На месте собака взяла след, который привёл к заброшенному строению, где и было обнаружено похищенное. Далее Веста повела полицейских к дому, расположенному неподалеку. Выдержка из акта о применении служебной собаки

(фото из материалов дела) В этом доме и был установлен обвиняемый, который сознался в совершении преступления, сообщив, с кем совершал кражу. Суд при назначении наказания учёл отсутствие отягчающих и наличие совокупности смягчающих обстоятельств по делу, а также мнение потерпевшей, которая примирилась с подсудимыми и настаивала на прекращении уголовного дела. В результате суд назначил подсудимым наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Но, изменив категорию совершённого преступления с тяжкого на преступление средней тяжести, освободил подростков от отбывания назначенного наказания в связи с примирением с потерпевшей.