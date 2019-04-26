Выплата пенсий в начале мая через отделения Почты России

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Отделение ПФР по Кемеровской области обращает внимание кузбассовцев, что в период майских праздников выплата пенсий будет осуществляться по особому графику.
Для всех почтовых отделений Кузбасса 1 и 9 мая 2019 года будут выходными днями. В предпраздничные дни отделения почты будут работать на 1 час короче.
С 2 по 8, а затем с 10 мая доставка пенсионных выплат будет осуществляться по графику работы отделений почтовой связи по месту жительства. Уточнить это время можно как в самом почтовом отделении, так и в местном территориальном органе ПФР.
Получателям пенсий через кредитные организации зачисление на счета будет произведено в обычные сроки.
26/04/2019
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