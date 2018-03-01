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Выплата пенсий в праздничные дни через отделения Почты России

Отделение ПФР по Кемеровской области обращает внимание кузбассовцев, получающих пенсию в первой декаде марта, на особый график работы отделений почтовой связи в период мартовских праздников.

Так, по информации Почты России, в среду 7 марта почтовые отделения всех классов будут работать по установленному графику с сокращением рабочего дня на один час.

8 марта 2018 года является выходным для всех отделений почтовой связи. На следующий день, 9 марта, отделения Почты России в Кузбассе будут оказывать услуги по установленному режиму работы, за исключением ряда городских и сельских отделений. Для бесперебойной и своевременной доставки пенсий и пособий, почтовых отправлений и периодических изданий в этих почтовых отделениях установлен иной режим работы, уточнить который можно в самих отделениях или через мобильное приложение Почты России. 

10 и 11 марта все отделения будут работать согласно установленному графику.

Общество
kuzbassnews.ru
01/03/2018
Общество
Новости Кузбасса

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