Выплата пенсий в праздничные дни через отделения Почты России

Отделение ПФР по Кемеровской области обращает внимание кузбассовцев, получающих пенсию в первой декаде марта, на особый график работы отделений почтовой связи в период мартовских праздников.

Так, по информации Почты России, в среду 7 марта почтовые отделения всех классов будут работать по установленному графику с сокращением рабочего дня на один час.

8 марта 2018 года является выходным для всех отделений почтовой связи. На следующий день, 9 марта, отделения Почты России в Кузбассе будут оказывать услуги по установленному режиму работы, за исключением ряда городских и сельских отделений. Для бесперебойной и своевременной доставки пенсий и пособий, почтовых отправлений и периодических изданий в этих почтовых отделениях установлен иной режим работы, уточнить который можно в самих отделениях или через мобильное приложение Почты России.

10 и 11 марта все отделения будут работать согласно установленному графику.