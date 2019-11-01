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Выплата пенсий в праздничные дни через отделения Почты России

Отделение ПФР по Кемеровской области обращает внимание кузбассовцев, получающих пенсию в первых числах ноября, что в связи с празднованием Дня народного единства 3 и 4 ноября 2019 года изменится график работы отделений Почты России.

Так, по информации Почты России, понедельник, 4 ноября, для всех отделений почтовой связи объявлен выходным днем. Доставка почтовых отправлений, периодических печатных изданий и выемка письменной корреспонденции из почтовых ящиков осуществляться не будет.

Накануне государственного праздника, 3 ноября, почтовые отделения всех классов будут работать по установленному графику с сокращением рабочего дня на один час.

Доставка пенсий и пособий за выходные и праздничный день будет осуществляться с учетом особенностей организации их доставки в Кузбассе.

Во вторник, 5 ноября, отделения почтовой связи будут работать в обычном режиме. Для ряда сельских почтовых отделений может быть установлен иной режим работы, уточнить который можно в самих отделениях или через мобильное приложение Почты России.

Общество
kuzbassnews.ru
01/11/2019
Общество
Новости Кузбасса

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