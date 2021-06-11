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Выплата пенсий в связи с праздничными и выходными днями

Отделение ПФР по Кемеровской области - Кузбассу обращает внимание получателей пенсий и других социальных выплат на изменение в графике их доставки в ближайшие выходные, как почтой, так и кредитными организациями.

В связи с выходными и праздничными днями выплата пенсий через сбербанк, тем получателям пенсий, у кого дата доставки по графику установлена на 14 число, финансирование пенсий и социальных выплат будет производиться накануне, 11 июня. Это стандартная процедура, когда дата доставки по графику выпадает на праздничный или выходной день, то финансирование денежных средств для зачисления на счета получателей пенсий переносится на предыдущий рабочий день.

12 Июня, в День России, во всех почтовых подразделениях – выходной, поэтому даты выплаты также могут сместиться. Гражданам, получающим пенсию и социальные выплаты через отделения Почты России, необходимо уточнить график работы своих отделений почтовой связи, а также дату доставки пенсии по месту жительства, чтобы не пропустить день выдачи пенсии. 

Напомним, получатель вправе выбрать организацию – почту или банк, осуществляющую доставку пенсий и социальных выплат, а также способ их получения. В Кузбассе более 851 тысячи получателей пенсий и других выплат по линии ПФР, из них 232 тысячам доставка производится через почтовые отделения, около 620 тысяч человек получают пенсии через кредитные учреждения.

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kuzbassnews.ru
11/06/2021
Общество
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Новости Кузбасса

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