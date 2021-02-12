Выплата пенсий в связи с праздниками

Отделение ПФР по Кемеровской области - Кузбассу обращает внимание, что в связи с предстоящими праздничными и выходными днями гражданам, получающим по графику пенсию и социальные выплаты 20,21 и 22 числа через отделения Почты России, доставка февральской пенсии пройдет досрочно и завершится уже 19 февраля.

Чтобы на следующей неделе не пропустить день выдачи пенсии, необходимо уточнить график работы своих отделений почтовой связи, а также дату доставки пенсии по месту жительства.

На даты доставки пенсий и социальных выплат через кредитные организации праздники не повлияют. Деньги в банки поступят в обычные сроки.