Выплата пенсий в связи с праздниками

Отделение ПФР по Кемеровской области - Кузбассу обращает внимание, что в связи с предстоящими праздничными и выходными днями гражданам, получающим по графику пенсию и социальные выплаты 20,21 и 22 числа через отделения Почты России, доставка февральской пенсии пройдет досрочно и завершится уже 19 февраля.
Чтобы на следующей неделе не пропустить день выдачи пенсии, необходимо уточнить график работы своих отделений почтовой связи, а также дату доставки пенсии по месту жительства.
На даты доставки пенсий и социальных выплат через кредитные организации праздники не повлияют. Деньги в банки поступят в обычные сроки.
12/02/2021
Главные новости
Популярное за месяц
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
В администрации города Кемерово объяснили причину изъятия дома и земельного участка рядом с...
|
Региональный оперативный штаб назвал число пациентов, скончавшихся от COVID-19, в Кемеровской...
|
Кузбасс получил ещё 36 автобусов для городских, пригородных и междугородных маршрутов. Общая...
|
Представитель Роспотребнадзора добавила, что на текущей неделе стало на 4,6% больше заболевших...