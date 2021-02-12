Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Выплата пенсий в связи с праздниками

Отделение ПФР по Кемеровской области - Кузбассу обращает внимание, что в связи с предстоящими праздничными и выходными днями гражданам, получающим по графику пенсию и социальные выплаты 20,21 и 22 числа через отделения Почты России, доставка февральской пенсии пройдет досрочно и завершится уже 19 февраля.

Чтобы на следующей неделе не пропустить день выдачи пенсии, необходимо уточнить график работы своих отделений почтовой связи, а также дату доставки пенсии по месту жительства.

На даты доставки пенсий и социальных выплат через кредитные организации праздники не повлияют. Деньги в банки поступят в обычные сроки.

Общество
kuzbassnews.ru
12/02/2021
Общество
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Мэрия Кемерова объяснила причину изъятия дома и земли рядом с крупным ТЦ
В администрации города Кемерово объяснили причину изъятия дома и земельного участка рядом с...
Двое кузбассовцев с диагнозом COVID-19 скончались за прошедшие сутки
Региональный оперативный штаб назвал число пациентов, скончавшихся от COVID-19, в Кемеровской...
В Кузбасс поступила партия автобусов на 300 млн рублей
Кузбасс получил ещё 36 автобусов для городских, пригородных и междугородных маршрутов. Общая...
Роспотребнадзор рассмотрел вопрос об отмене масочного режима в Кузбассе
Представитель Роспотребнадзора добавила, что на текущей неделе стало на 4,6% больше заболевших...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2021
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus