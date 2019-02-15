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Выплаты по линии ПФР воинам-интернационалистам

15 февраля в России - День памяти воинов-интернационалистов. К ним относятся не только воины-афганцы, но и участники военных конфликтов в Чечне, Таджикистане, армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе и других локальных войн. В Отделении ПФР по Кемеровской области состоят на учете 21 601 ветеран боевых действий. Данная категория граждан относится к федеральным льготникам и имеет право на получение в том числе и ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) по линии ПФР, размер которой сегодня составляет 2 972,82 руб. Напомним, что в состав ЕДВ входит набор социальных услуг (НСУ), который включает в себя обеспечение лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения, предоставление путевки на санаторно-курортное лечение и бесплатный проезд к месту лечения и обратно. Получатель НСУ сам выбирает, в каком виде он будет получать набор социальных услуг: в натуральной форме или в денежном эквиваленте и обращается с заявлением в территориальный орган ПФР до 1 октября года, предшествующего выплатам.

Общество
kuzbassnews.ru
15/02/2019
Общество
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