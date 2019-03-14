Выплаты по уходу за детьми-инвалидами вырастут почти в 2 раза

С 1 июля 2019 г. повысятся ежемесячные выплаты гражданам, ухаживающим за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы. Согласно указу Президента России Владимира Путина сумма выплат вырастет c 5,5 тысячи до 10 тысяч рублей.

В Кемеровской области сегодня такую ежемесячную выплату получают 8343 человека. С учетом районного коэффициента оно составляет 7150 руб., а с 1 июля вырастет до 13 тысяч рублей.

Отметим, что право на получение ежемесячной выплаты имеют лица из числа родителей (усыновителей) или опекунов (попечителей), осуществляющие уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы, которые являются трудоспособными, не работают и не являются получателями какого-либо вида пенсии и пособия по безработице. Ежемесячные выплаты устанавливаются одному неработающему трудоспособному лицу в отношении каждого ребенка-инвалида или инвалида с детства I группы на период осуществления ухода за ним.