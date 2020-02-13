Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Выплаты в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне

Согласно Указу Президента Российской Федерации* в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов будет предоставлена единовременная выплата следующим категориям граждан:

- в размере 75 тыс. рублей - инвалидам Великой Отечественной войны, ветеранам Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в подпунктах 1–3 пункта 1 статьи 2 федерального закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах», бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Великой Отечественной войны, вдовам и вдовцам военнослужащих, погибших в период Великой Отечественной войны, войны с Финляндией, войны с Японией, вдовам и вдовцам умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны.

- в размере 50 тыс. рублей - труженикам тыла (ветераны Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в подпункте 4 пункта 1 статьи 2 федерального закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах»), бывшим совершеннолетним узникам нацистских концлагерей, тюрем и гетто.

Единовременная выплата будет производиться ветеранам в апреле - мае текущего года вместе с пенсией и другими социальными выплатами. Специально обращаться в Пенсионный фонд России для получения единовременной выплаты не надо, средства будут выплачены в беззаявительном порядке на основании имеющихся в пенсионном деле документов, подтверждающих правовой статус ветерана.

В органах Пенсионного фонда по Кемеровской области при взаимодействии с органами социальной защиты населения Кемеровской области ведется работа по подготовке списков получателей, имеющих право на юбилейные выплаты. По предварительным данным, в 2020 году выплаты получат 12,6 тыс. жителей Кузбасса.

 

*Указ Президента РФ от 07.02.2020 № 100 "О единовременной выплате некоторым категориям граждан Российской Федерации в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов".

Общество
kuzbassnews.ru
13/02/2020
Общество
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Кузбасские синоптики спрогнозировали дым и гололедицу в канун Дня всех влюбленных
К пятнице погода кардинально не изменится. В ночь на 15 февраля по области - 10, - 15, местами - 20...
Сергей Кузнецов приехал к вокзалу и снова встретил уличных торговцев
Сергей Кузнецов дал поручение руководителям районов привести город в порядок.
В ДТС открылась выставка лучших фотографов Новокузнецка
Ко дню города члены фотоклуба "Сибирь" уже сегодня формируют новую фотовыставку....
Середюк рассказал, как проходит капитальный ремонт школы в Кемерове
Кемеровский мэр вспомнил, что в прошлом году уже отремонтировали школы № 7 и 60. Сейчас же...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2020
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus