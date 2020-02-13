Выплаты в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне

Согласно Указу Президента Российской Федерации* в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов будет предоставлена единовременная выплата следующим категориям граждан:

- в размере 75 тыс. рублей - инвалидам Великой Отечественной войны, ветеранам Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в подпунктах 1–3 пункта 1 статьи 2 федерального закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах», бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Великой Отечественной войны, вдовам и вдовцам военнослужащих, погибших в период Великой Отечественной войны, войны с Финляндией, войны с Японией, вдовам и вдовцам умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны.

- в размере 50 тыс. рублей - труженикам тыла (ветераны Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в подпункте 4 пункта 1 статьи 2 федерального закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах»), бывшим совершеннолетним узникам нацистских концлагерей, тюрем и гетто.

Единовременная выплата будет производиться ветеранам в апреле - мае текущего года вместе с пенсией и другими социальными выплатами. Специально обращаться в Пенсионный фонд России для получения единовременной выплаты не надо, средства будут выплачены в беззаявительном порядке на основании имеющихся в пенсионном деле документов, подтверждающих правовой статус ветерана.

В органах Пенсионного фонда по Кемеровской области при взаимодействии с органами социальной защиты населения Кемеровской области ведется работа по подготовке списков получателей, имеющих право на юбилейные выплаты. По предварительным данным, в 2020 году выплаты получат 12,6 тыс. жителей Кузбасса.

*Указ Президента РФ от 07.02.2020 № 100 "О единовременной выплате некоторым категориям граждан Российской Федерации в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов".