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Выпуск лекарственных препаратов в Кузбассе увеличен за счет бережливых технологий

Бережливое производство создано на одном из ведущих в Сибири и на Дальнем Востоке предприятий по выпуску лекарственных препаратов — на заводе «Органика» в Новокузнецке.

По нацпроекту «Производительность труда» всего за полгода там оптимизирован выпуск пентоксифиллина — препарата из перечня жизненно необходимых. Он уменьшает вязкость крови и показан пациентам с нарушением кровообращения.

До внедрения бережливых технологий за смену удавалось выпускать около 12 тыс. упаковок лекарства, после их число увеличилось до 16,2 тыс. упаковок.

Таким образом, производительность без дополнительных инвестиций в расширение производства выросла почти на 30%.

Здоровье
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kuzbassnews.ru
25/07/2021
Здоровье
Топ
Новокузнецк

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