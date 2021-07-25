Выпуск лекарственных препаратов в Кузбассе увеличен за счет бережливых технологий

Бережливое производство создано на одном из ведущих в Сибири и на Дальнем Востоке предприятий по выпуску лекарственных препаратов — на заводе «Органика» в Новокузнецке.
По нацпроекту «Производительность труда» всего за полгода там оптимизирован выпуск пентоксифиллина — препарата из перечня жизненно необходимых. Он уменьшает вязкость крови и показан пациентам с нарушением кровообращения.
До внедрения бережливых технологий за смену удавалось выпускать около 12 тыс. упаковок лекарства, после их число увеличилось до 16,2 тыс. упаковок.
Таким образом, производительность без дополнительных инвестиций в расширение производства выросла почти на 30%.
25/07/2021
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