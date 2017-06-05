Выпускной в калтанской школе искусств

70 выпускников музыкального, вокального, хореографического, хорового и художественного отделений учреждений дополнительного образования детей КГО собрались сегодня дружной творческой семьей в замечательном зале ДК «Энергетик». С поздравительным словом к ребятам, их родителям и педагогам обратилась председатель Совета народных депутатов Калтанского городского округа М. В. Куликова.

После завершения официальной части мероприятия на сцене со своими творческими номерами выступили:

- Филиппов Андрей, выпускник школы искусств № 43, лауреат II степени IX Открытого областного конкурса исполнителей на народных инструментах, лауреат IV Областного открытого фестиваля отделений народных инструментов «Озорные наигрыши», стипендиат Губернаторской стипендии «Юные дарования Кузбасса» 2015-2016, 2016-2017 учебного года;

- Машинских Анжелика, выпускница школы искусств № 43, дипломант IV и V Открытых зональных детских конкурсов «Восхождение», лауреат IX открытого фестиваля-конкурса фортепианных отделений «Играем вместе»;

- ансамбль русских народных инструментов «Виртуоз» школы искусств № 43, лауреат I степени V Международного конкурса «Сибириада», лауреат I степени IX Открытого областного фестиваля-конкурса ансамблей и оркестров русских народных инструментов Сибирского региона «В народном стиле»;

- ансамбль народного танца «Задоринка» школы искусств № 42, обладатель Гран-При Областного конкурса детских коллективов народного танца «Круженица», лауреат II степени XXVII областного конкурса детских хореографических коллективов на приз Губернатора кемеровской области;

- хор «Радуга» школы искусств № 37, лауреат II степени Открытого областного фестиваля-конкурса детских хоровых коллективов «Поющая весна» и лауреат II степени Международного дистанционного конкурса «Изумрудный город».

Яркие, одаренные, стремящиеся к новым вершинам все 70 выпускников вместе исполнили заключительную песню и сделали фотографию на память.

Отметим, сегодня на территории Калтанского городского округа действуют три учреждения дополнительного образования детей - школа искусств № 37, № 42 и № 43. С красными дипломами эти школы закончили 28 ребят. В разные годы премией главы муниципального образования «Триумф», которая вручается одаренным детям и талантливой молодежи, были награждены 11 выпускников и три творческих коллектива школ. Заслуженные награды они получили, являясь постоянными участниками и лауреатами конкурсной и концертной деятельности различных уровней. Более 80 % всех выпускников, в разные годы, вернулись с победами в родной город Калтан.