Высший пилотаж без пилота и геометрия ЛЭП

Электромачты анкерных опор в багрово-желтом свечении осени уходят далеко за горизонт, и если подняться чуть выше, то можно разглядеть идеально выверенную геометрию ЛЭП, «прочерченную» будто по линейке. Будучи электромонтером Кузбасского филиала Россети Сибирь, Денис Степанов осматривал линии электропередачи только с земли. Сейчас беспилотные летательные аппараты открывают энергетику другие виды – такие, что дух захватывает.

Не секрет, что Россети Сибирь в Кузбассе – одна из немногих электросетевых компаний, где есть свой личный «авиаотряд», который мониторит ЛЭП с высоты птичьего полета. Задать самолету точки для изучения энергообъекта, поднять его в воздух, а затем вернуть «на базу», при этом контролируя ситуацию только с земли –считается высшим пилотажем.

Востребованность этой профессии ураганно растет, но ей пока мало где учат.

«Чтобы получить квалификацию пилота, я проходил обучения в Ижевске в компании ZALA AERO, которая входит в АО «Концерн «Калашников», – рассказывает ведущий специалист службы изоляции, защиты от перенапряжений и испытаний Денис Степанов. – Буквально за месяц стажировки у меня будто крылья выросли. Взглянул на любимую профессию с другой стороны – свысока! Получил сертификат на управление и сразу приступил к практике. Ведь стаж у пилотов определяется не годами, а количеством часов, проведенных в воздухе. Поэтому сразу решил для себя – буду много «летать»!».

С мая по октябрь энергетик вместе со своим «экипажем» проводит «в воздухе»: поднимает на крыло самолет и квадрокоптер, чтобы выполнить плановую диагностику, при этом сам контролирует ситуацию с земли – и это, пожалуй, в технологическом процессе самое сложное.

«Беспилотные летательные аппараты давно переросли статус игрушек, а внешний пилот самолета или дрона – скоро станет профессией будущего, вот увидите, – с воодушевлением заявляет энергетик. – БПЛА стремительно развиваются – то, о чем мы вчера только мечтали, через год уже становится реальностью и воплощается в бытовых квадрокоптерах. Уже двадцать лет я тружусь в энергетике, а пять лет назад я и представить не мог, что плановую диагностику линии буду проводить с воздуха!».

Увлечение у энергетика под стать любимой профессии. После осмотра ЛЭП с рабочего дрона Денис «пересаживается» на скоростной квадрокоптер, надевает очки «виртуальной реальности» и закручивает «мертвую петлю» вокруг дерева, разгоняя свой аппарат до 130 километров в час. С помощью таких «гоночных» БПЛА энергетик научился снимать мотокроссы, что называется, опережая реальную картинку. Кстати, конструирует и собирает своих «механических стрекоз» Денис самостоятельно.

«Инспекция состояния ЛЭП и их охранных зон на малых и средних высотах – это одно. Чтобы разглядеть каждую деталь нужны внимательность и скрупулезность. Другое дело – скоростные дроны. Азарт и чувство крыльев за спиной! Люблю запускать своих «пришельцев» вместе с дочкой. Ее этот процесс завораживает. Меня – восхищает. Это здорово, что мое увлечение переросло в профессию, которую я совершенствую, каждый раз набирая высоту вдоль геометрии ЛЭП и направляя свой самолет к солнцу!».