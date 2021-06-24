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Выставка История рыболовного промысла в Кузнецком уезде в XVII – начале XX вв

29 июня в 13.00, в музее-заповеднике «Кузнецкая крепость» открывается выставка «История рыболовного промысла в Кузнецком уезде в XVII – начале XX вв», приуроченная к празднованию Дня города Новокузнецка.

В настоящее время рыбалка – популярный вид досуга и отдыха, в том числе у жителей города Новокузнецка и региона. Кроме традиционного выезда в дикую природу практикуется рыбная ловля у искусственных водоемов на базах отдыха. Рыболовство для жителей Кузнецка всегда было дополнительным занятием, а с 1930-х гг. становится самым простым и доступным способом с пользой провести выходные или отпуск.

В первые десятилетия существования Кузнецка рыбой компенсировали недостаток продовольствия. Позднее, когда обеспечение хлебом улучшилось, рыба осталась одним из важных составляющих рациона питания горожан и селян.

Развития рыболовства в Кузнецке до промышленных масштабов не произошло, количество добытой рыбы зависело от потребностей и возможностей отдельных семей. Поэтому из-за небольших масштабов рыболовный промысел в Кузнецком уезде в XVII – начале XX веках к оскудению запасов рыбы в местных реках не привел.

Местные жители ловили рыбу для употребления в свежем виде, копчения и соления. Торговали в Кузнецке привозной крупной рыбой из Томска – солёной и замороженной.

Экспонатами выставки станут материалы археологических раскопок в исторической части города (крючки, грузила, поплавки), этнографические материалы (приспособления для плетения сетей), копии фотографий начала – середины XX в., реконструкции рыболовных снастей – сети и самолова.

               Выставка будет работать в Обер-офицерском доме до 05 сентября 2021 года.

Культура
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
24/06/2021
Культура
Новокузнецк

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