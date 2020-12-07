Выставка областного конкурса рисунка «Кузбасс многонациональный» продолжается

Власти Новокузнецка изменили правила оплаты за проезд, а потом подумали и снова изменили Путаются и пассажиры. Когда только новокузнечане готовились к транспортной реформе, мы связывались...

Северный ветер принесет в Кузбасс 35-градусные морозы Ветер сменит направление на западное, будет таким же сильным и сохранит порывистый характер: ночью...

Мэрия Кемерова не может найти подрядчика для продления улицы Третий электронный аукцион на определение исполнителя, который займется продолжением улицы...