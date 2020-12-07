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Выставка областного конкурса рисунка «Кузбасс многонациональный» продолжается

В государственной научной библиотеке Кузбасса им. В.Д. Федорова продолжается выставка областного конкурса рисунка «Кузбасс многонациональный», посвященного Дню народного единства и 300-летию Кузбасса .

Напоминаем, что выставка открылась 20 ноября и продолжится до 15 января 2021 года. Посещение выставки осуществляется по режиму работы библиотеки.

На выставке представлены работы победителей и участников конкурса. Всего 96 работ со всего Кузбасса. Приходите на выставку и найдите свою работу.

Культура
kuzbassnews.ru
07/12/2020
Культура
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Новости Кузбасса

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