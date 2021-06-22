24 июня в 13.00, в музее-заповеднике «Кузнецкая крепость» открывается выставка «Панорамы Кузнецка», приуроченная к празднованию Дня города Новокузнецка.
Основу выставки составят исторические фотографии панорамных видов и зданий уездного города Кузнецка Томской губернии начала – 1-ой трети XX века; кадры, запечатлевшие старинные улочки и дома, которые уцелели ещё в середине прошлого века, но уже не сохранились ныне. Например, вид с острова на протоку Иванцевку, Спасо-Преображенский собор, улицу Набережную с бывшим домом П.С. Тытыякова и улицу Водопадную, на которой хорошо виден дом купца А.Е. Фонарёва.
Посетители выставки увидят, как выглядел старинный центр города – Базарная площадь; строения военного городка Кузнецкой воинской команды; взвоз с Подгорья на Нагорье, ул. Большую (ныне Достоевского) с несохранившимися усадьбой, конюшнями купца С.Е. Попова и зданием Одигитриевской церкви. На некоторых снимках запечатлены жители города, занимающиеся повседневными делами: погрузкой дров на пароход на пристани, полосканием белья на Иванцевке, прогулкой по улицам Народной, Водопадной.
Оригиналы фотографий хранятся в архиве «Кузнецкой крепости» и Новокузнецкого краеведческого музея, некоторые из них уже были опубликованы, но есть и совсем неизвестные широкой публике, например, снимки, сделанные В.Б. Огородниковым в 1949 году.
Выставка будет работать в здании Солдатской казармы до 5 сентября 2021 года.
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