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Выставка «Рожденные революцией: деньги Гражданской войны в России»

23 октября 2020 года, в 13.00, в музее-заповеднике «Кузнецкая крепость» (проезд Крепостной, 1) откроется уникальная выставка денежных знаков «Рожденные революцией: деньги Гражданской войны в России», организованная при поддержке Кемеровского регионального отделения ВОО «Русское географическое общество».

Выставка подобной тематики на Кузбасской земле состоится впервые.

Более ста подлинных экспонатов – свидетелей русской смуты XX века – тщательно отобраны из состава музейных фондов и частных собраний. Экспозиция призвана познакомить посетителя с системами денежных знаков, имевших хождение на территории бывшей Российской империи в период 1917–1923 гг., включая эмиссии царского и временного правительств, совнаркома, ВСЮР, Сибири, а также Украины и Закавказья.

Посетители смогут познакомиться также с биографиями уникальных специалистов – профессионалов своего дела, кто в условиях хаоса военного времени и производственного коллапса поддерживал систему денежного обращения на шестой части земной суши.

При оформлении выставочного пространства были использованы недавно введенные в научный оборот фотодокументы – портреты современников Гражданской войны, – людей, для которых представленные купюры были платежным средством, а не историческими документами или предметами коллекционирования.

Выставка будет работать до 29 ноября 2020 года в Обер-офицерском доме «Кузнецкой крепости».

Открытие пройдет с он-лайн трансляцией на площадке ВКонтакте  и Instagram.

Для тех, кто не сможет присоединиться к эфиру во время открытия выставки, будет сделан видеоролик, который можно увидеть в аккаунтах «Кузнецкой крепости» в социальных сетях и в YouTube.

Культура
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kuzbassnews.ru
15/10/2020
Культура
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Новокузнецк
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