Выставка «Семейный вернисаж» творчества семьи Кирюшкиных открылась Ленинске-Кузнецком

В выставке приняли участие художник-живописец Виктор Николаевич Кирюшкин, преподаватель детской художественной школы № 13 посёлка Тяжинский Наталья Николаевна Емельянова, преподаватель детской художественной школы № 4 имени А. И. Шундулиди города Ленинск-Кузнецкий Дарья Викторовна Кирюшкина.

В экспозиции в детской художественной школе № 4 имени А. И. Шундулиди представлено около 180 работ разных жанров и видов искусства: живопись маслом на холсте, живопись гуашью и акварелью, графика тушью и пером, театральные афиши и эскизы костюмов, декоративно-прикладное творчество (роспись по дереву, резьба по дереву, работы из соломки).

Приятным сюрпризом для гостей выставки и учащихся школы стала бесплатная лотерея небольших творческих работ, предоставленных дополнительно художниками – участниками выставки более (30 работ).

В день открытия выставки преподаватель Н.Н. Емельянова провела мастер-класс «Выразительные средства графики пером и тушью» для учащихся ДХШ № 4 города Ленинск-Кузнецкий, которым были выданы соответствующие сертификаты.

Выставка будет действовать на протяжении всего учебного года, с проведением мастер-классов по плетению из соломки, и бесед о работе художника-постановщика в театре.