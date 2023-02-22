Выставка Сказки из бабушкиного сундука на Кузнецкой крепости

1 марта 2023 года, в 14:00, в музее-заповеднике «Кузнецкая крепость» (проезд Крепостной, 1) состоится открытие выставки «Сказки из бабушкиного сундука».

Выставку в жанре «silent book» составили акварельные работы Ирины Беловой и участников ее авторского проекта «Книга моего детства».

Выставка «Сказки из бабушкиного сундука» является успешным продолжением работы «книжного проекта», объединившего увлеченных людей, которые с удовольствием посещают обучающие занятия Ирины Валентиновны. В экспозицию кроме работ Ирины Беловой вошли «страницы» акварельных историй Татьяны Безденежных, Маргариты Шапоровой и Елизаветы Стефаненко, Татьяны Ковалевой, Юлии Шкляр, Татьяны Широких.

Выставка будет работать в Обер-офицерском доме до 26 марта 2023 года.

Вход на открытие выставки – свободный. В остальное время – согласно прейскуранту. Билет на выставку дает право посещения всех экспозиций в Обер-офицерском доме.

Фото из открытых источников