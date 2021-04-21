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Выставка «Священнослужители Кузбасса – участники Великой Отечественной…»

27 апреля 2021 года, в 13.00, в музее-заповеднике «Кузнецкая крепость» (пр. Крепостной, 1) состоится открытие выставки «Священнослужители Кузбасса – участники Великой Отечественной…», посвященной празднованию 76 годовщины Великой Победы.

Выставка организована совместно с «Музеем истории Православия на земле Кузнецкой» (г. Кемерово).

Русская Православная Церковь на протяжении своей тысячелетней истории неоднократно переживала вместе со своим народом беды и тяготы военного времени. С началом Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. тысячи служителей Православной Церкви пополнили ряды пехотинцев, артиллеристов, танкистов. Многие из них заслужили высшие награды и медали, а после войны ушли в монахи и священники, прикалывая к рясам в День Победы заслуженные награды.

К сожалению, в Кузбассе пока известны немногие имена священников, кто прошел Великую Отечественную войну, сохранилось мало фотографий, мало жизнеописаний, мало свидетельств.

На выставке представлены фотографии и краткие жизнеописания 12-ти священнослужителей, участниках Великой Отечественной войны, уроженцах Кемеровской области и ушедших на фронт из Кузбасса, тех, кому посчастливилось остаться в живых.

Выставка создана заведующей архивом Кемеровского епархиального управления Войцеховской Мариной Владимировной и председателем комиссии по канонизации святых Кемеровской епархии протоиереем Максимом Мальцевым.

Выставка будет работать в Обер-офицерском доме до 16 мая 2021 года.

Культура
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
21/04/2021
Культура
Новокузнецк

Новости Кузбасса

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