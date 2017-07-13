Выставка товаров народного промысла стало украшением большого конкурсного дня

В ФБУ «Кемеровский ЦСМ» подведены итоги регионального конкурса «Лучшие товары и услуги Кузбасса 2017». Во время заседания конкурсной комиссии была рассмотрена 81 заявка от лучших товаропроизводителей и представителей сферы услуг Кемеровской области.

В состав региональной комиссии традиционно вошли представители ФБУ «Кемеровский ЦСМ», Администрации Кемеровской области и Исполнительных органов власти, Роспотребнадзора , члены Кузбасской Торгово- промышленной палаты.

- Это мероприятие у нас в регионе проводится уже в 20-й раз. – Рассказал заместитель директора Центра Василий Еремин. – За это время в конкурсе «Лучшие товары и услуги Кузбасса» заявили о себе более 1000 участников. Так, только в этом году на рассмотрение членов комиссии в шести конкурсных номинациях была представлена продукция и услуги 51-го предприятия и организаций различных форм собственности. Радует, что много новых участников, которые стремятся завоевать свою нишу на рынке, готовы конкурировать и доказывать, что они лучшие. Это значит, что регион развивается, представители бизнеса реализуют новые идеи, а мы, жители Кузбасса, получаем все более качественную продукцию и высокий сервис в обслуживании.

По результатам заседания конкурсной комиссии было принято решение о выдвижении предприятия и организации для участия в федеральном этапе Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России».

Приятным сюрпризом дня стала выставка товаров народного промысла, во время работы которой свои изделия представили лучших кузбасские мастера народного промысла, создающие произведения искусства с использованием различных уникальных техник: художественная роспись и резьба по углю, плетение из бересты, шпагата и соломки, лоскутное шитье, кружевоплетение, валяние из шерсти, кемеровская роспись, работа с природными камнями и т.д.

- Эти работы на самом деле оригинальны, выполнены с большим вкусом и желанием. – Считает Василий Еремин. – Просто удивляешься мастерству художника, который может, например, в обычный кусок угля вдохнуть душу и сотворить сказочный персонаж. Поистине богат наш край на таланты. Причем, как в творчестве, так и в бизнесе, в умении организовать производственные процессы и добиваться успеха. Мы всем участникам сегодняшнего мероприятия желаем удачи и надеемся, что та высокая планка, которую они себе задали, будет работать на репутацию, дальнейшее развитие и конечный результат.

С полным списком предприятий-победителей можно ознакомиться на сайте ФБУ «Кемеровский ЦСМ» www.kmrcsm.ru