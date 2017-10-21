Выставка творческих работ в Тяжине

В детсаду № 3 «Золотой ключик» поселка Тяжинский прошла выставка мини-музея «Чудо - дерево».
Ее организаторы ставили перед собой цель способствовать формированию у воспитанников детского сада познавательных интересов к окружающему миру посредством организации музейной деятельности.
Экспонаты мини-музея – необычные деревья, выполненные в различных техниках (бумагопластика, пластилинография, бисероплетение и другие). Дошкольники вместе с родителями приложили много старания, проявили фантазию и пополнили выставку множеством поделок.
21/10/2017
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