Выставка творческих работ в Тяжине

В Новокузнецке отремонтировали 32 опасных балкона В Новокузнецке завершён ремонт 32 аварийных балконов в жилых домах.

Кемеровские автобусы изменят маршрут из-за ремонта улицы Нахимова Четыре кемеровских автобуса изменят свой маршрут из-за ремонта улицы Нахимова с 20 по 23 октября.

Из-за ремонта собралась огромная пробка на въезде в Кемерово В пятницу, 20 октября, на въезде в Кемерово со стороны Кедровки в связи с проводимыми дорожно-...