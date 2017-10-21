Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Выставка творческих работ в Тяжине

В детсаду № 3 «Золотой ключик» поселка Тяжинский прошла выставка мини-музея «Чудо - дерево».
Ее организаторы ставили перед собой цель способствовать формированию у воспитанников детского сада познавательных интересов к окружающему миру посредством организации музейной деятельности.
Экспонаты мини-музея – необычные деревья, выполненные в различных техниках (бумагопластика, пластилинография, бисероплетение и другие). Дошкольники вместе с родителями приложили много старания, проявили фантазию и пополнили выставку множеством поделок.

Образование
Тяжин
kuzbassnews.ru
21/10/2017
Образование
Тяжин
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

В Новокузнецке отремонтировали 32 опасных балкона
В Новокузнецке завершён ремонт 32 аварийных балконов в жилых домах.
Кемеровские автобусы изменят маршрут из-за ремонта улицы Нахимова
Четыре кемеровских автобуса изменят свой маршрут из-за ремонта улицы Нахимова с 20 по 23 октября.
Из-за ремонта собралась огромная пробка на въезде в Кемерово
В пятницу, 20 октября, на въезде в Кемерово со стороны Кедровки в связи с проводимыми дорожно-...
На кузбасской трассе произошло массовое ДТП
По свидетельствам очевидцев, в ДТП могли пострадать как минимум четыре машины.
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2017
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus