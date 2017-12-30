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Выставка в Тяжине

В центре социального обслуживания населения Тяжинского муниципального района прошла выставка декоративно-прикладного творчества получателей социальных услуг и социальных работников «Волшебство своими руками».
Участники программы «Поверь в себя» представили здесь работы, выполненные в разных техниках. Анна Яковлевна Никон, которой исполнилось 95 лет, совместно с социальным работником Татьяной Викторовной Чвырковой изготовили елочку из ватных дисков. 91-летняя Анна Владимировна Рыжова с Евгенией Георгиевной Васильевой создали ажурного снеговика из ниток и клея.
Каждая работа – это мастерство и терпение. Полет фантазии авторов впечатляет: новогодние елочки, выполненные из цветной бумаги, символ года, сшитый из фетра, яркие елочные игрушки из ткани и ниток, бумажные и вязаные снежинки, белоснежные розы из лент. Изящные изделия, выполненные из подручных материалов, никого не оставили равнодушным.

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
30/12/2017
Культура
Тяжин
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Новости Кузбасса

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