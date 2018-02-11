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Выставка в Тяжине

В фойе администрации Тяжинского муниципального района открылась персональная выставка творческих работ «Все цветы для тебя, родная» учителя изобразительного искусства Тяжинской средней школы № 1 Любови Ивановны Широковой.
Любовь Ивановна уже более 35 лет учит детей прекрасному – умению увидеть необыкновенное в обыденном, и запечатлеть прекрасное мгновение с помощью красок и других изобразительных средств. На ее уроках дети с удовольствием постигают чудеса акварельной мягкости, четко прорисованных контуров гуаши и строгости карандашных набросков, постигая превращение эмоций в рисунок.
Ученики Любови Ивановны регулярно участвуют в творческих конкурсах различного уровня, становясь лауреатами и победителями. За многолетний добросовестный труд Широкова Любовь Ивановна награждена медалью Кемеровской области «За веру и добро», грамотами администрации Тяжинского муниципального района и Управления образования.
Выставка «Все цветы для тебя родная» – это яркий пример профессиональной деятельности, переходящей в увлечение. В экспозиции представлены работы, выполненные в различных техниках. Вопреки февральским метелям в работах Л. И. Широковой чувствуется дыхание приближающейся весны. Убедиться в этом лично может каждый, посетив выставку «Все цветы для тебя, родная».

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
11/02/2018
Культура
Тяжин
Новости Кузбасса

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