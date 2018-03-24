Выставка в Тяжине

В центре социального обслуживания населения Тяжинского района прошла выставка декоративно-прикладного творчества «Весенняя мозаика».
В рамках реализации программы «Поверь в себя» поделки изготовили получатели социальных услуг на дому. Выставка поражала разнообразием, здесь были цветочные композиции, разноцветные топиарии, корзинки, выполненные из лент, бисера и цветной бумаги.
Авторы продемонстрировали захватывающий полет фантазии и творческой мысли. В выставочной экспозиции яркие маки, выполненные в технике пластилинографии, соседствовали с полевыми цветами, созданными в технике объемной вышивки и первоцветами из одноразовых ложек. Возраст участников выставки – от 68 до 95 лет.
Инвалиду второй группы Ирме Егоровне Наполовой 77 лет, чтобы восстановить подвижность рук после инсульта, вместе с социальным работником Мариной Аркадьевной Кулеминой она занимается нетрадиционным рисованием с помощь ниток – ниткографией. Итогом совместных занятий стали оригинальные шерстяные картины, которые украшают стены в квартире и подъезде.
Яркая, красочная и разнообразная по стилям и техникам выполнения представленных работ творческая выставка вызвала большой интерес у посетителей.
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