Новости Кузбасса

Специалистами отдела фитосанитарного надзора и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва Кемеровской области в ходе фитосанитарных досмотров было установлено,что юридическое лицо ООО «КИИК» осуществило перевозку подкарантинной продукции (семена рапса на пищевые цели урожая 2020 года ) в количестве 376 тонн автотранспортом из карантинной фитосанитарной зоны установленной в Красноярском крае без карантинного сертификата. В товарно-транспортных накладных сопровождающий груз, не указан уникальный идентификационный номер карантинного сертификата.
Вышеуказанная продукция с высоким фитосанитарным риском поступила без карантинных сертификатов, чем нарушена ст. 8 Федерального закона от 21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине растений»: ввоз в свободные от карантинных объектов зоны, вывоз из карантинных фитосанитарных зон и перевозка подкарантинной продукции разрешаются, если на такую подкарантинную продукцию имеется выданный в установленном законодательством Российской Федерации порядке органом государственного надзора карантинный сертификат, удостоверяющий соответствие подкарантинной продукции (подкарантинного материала, подкарантинного груза) требованиям правил и норм обеспечения карантина растений.
По данному нарушению ООО «КИИК» привлечено к административной ответственности по ст.10.3 КРФ об АП. Назначено административное наказание в виде предупреждения.
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