Вывоз подкарантинной продукции с территории Кемеровской области – Кузбасса на экспорт за 2022 год
При вывозе на экспорт с территории Кемеровской области – Кузбасса должностными лицами Управления Россельхознадзора за 2022 год проконтролировано зерновой и зернобобовой продукции - 89,6 тыс.тонн и лесоматериалов 398 штук и 120,3тыс. м3.
В основном поставки леса осуществлялись в Китайскую Народную Республику.
Большая часть зерна была отправлена в границах Таможенного союза:
- в Республику Казахстан отправлено зерно пшеницы продовольственной, семян рапса и зерно ячменя продовольственного.
- в Республику Беларусь отправлены семена рапса для переработки.
- в Киргизскую Республику отправлено зерно пшеницы и гороха продовольственного.
В Латвию вывозилась зернобобовая продукция. Кроме того в Китай вывезено зерно овса для промышленной переработки и семена рапса.
На подкарантинную продукцию выдано 4517 фитосанитарных сертификата.
При досмотре, перед отправкой на экспорт, лесоматериалов хвойных пород в 3 случаях выявлены карантинные организмы – усачи рода Monochamus. Объем зараженной продукции составил 489,44 м3. Зараженная продукция была обеззаражена - способом обеспечивающим лишение карантинных объектов жизнеспособности.