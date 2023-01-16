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Вывоз подкарантинной продукции с территории Кемеровской области – Кузбасса на экспорт за 2022 год

При вывозе на экспорт с территории Кемеровской области – Кузбасса должностными лицами Управления Россельхознадзора за 2022 год проконтролировано зерновой и зернобобовой продукции - 89,6 тыс.тонн и лесоматериалов 398 штук и 120,3тыс. м3.

 В основном поставки леса осуществлялись в Китайскую Народную Республику.

Большая часть зерна была отправлена в границах Таможенного союза:

- в Республику Казахстан отправлено  зерно пшеницы продовольственной, семян рапса и  зерно ячменя продовольственного.

- в Республику Беларусь  отправлены семена рапса для переработки.

- в Киргизскую Республику  отправлено зерно пшеницы и гороха продовольственного.

В Латвию вывозилась зернобобовая продукция. Кроме того в Китай  вывезено зерно овса для промышленной переработки и семена рапса.

На подкарантинную продукцию выдано 4517 фитосанитарных сертификата.

При досмотре,  перед отправкой на экспорт,  лесоматериалов хвойных пород в 3 случаях выявлены карантинные организмы – усачи рода Monochamus. Объем зараженной продукции  составил 489,44 м3. Зараженная продукция была обеззаражена -  способом обеспечивающим лишение карантинных объектов жизнеспособности.

Общество
kuzbassnews.ru
16/01/2023
Общество
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