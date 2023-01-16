Вывоз подкарантинной продукции с территории Кемеровской области – Кузбасса на экспорт за 2022 год

При вывозе на экспорт с территории Кемеровской области – Кузбасса должностными лицами Управления Россельхознадзора за 2022 год проконтролировано зерновой и зернобобовой продукции - 89,6 тыс.тонн и лесоматериалов 398 штук и 120,3тыс. м3.

В основном поставки леса осуществлялись в Китайскую Народную Республику.

Большая часть зерна была отправлена в границах Таможенного союза:

- в Республику Казахстан отправлено зерно пшеницы продовольственной, семян рапса и зерно ячменя продовольственного.

- в Республику Беларусь отправлены семена рапса для переработки.

- в Киргизскую Республику отправлено зерно пшеницы и гороха продовольственного.

В Латвию вывозилась зернобобовая продукция. Кроме того в Китай вывезено зерно овса для промышленной переработки и семена рапса.

На подкарантинную продукцию выдано 4517 фитосанитарных сертификата.

При досмотре, перед отправкой на экспорт, лесоматериалов хвойных пород в 3 случаях выявлены карантинные организмы – усачи рода Monochamus. Объем зараженной продукции составил 489,44 м3. Зараженная продукция была обеззаражена - способом обеспечивающим лишение карантинных объектов жизнеспособности.