Вывоз подкарантинной продукции с территории Кемеровской области на экспорт за первое полугодие 2021 года

При вывозе на экспорт с территории Российской Федерации Кемеровской области – Кузбасса должностными лицами Управления Россельхознадзора за первое полугодие проконтролировано 57518,471 тонн, 75 штук, 64433,101 м3 подкарантинной продукции.

Большая часть подкарантинной продукции была вывезена в Китайскую Народную Республику и составила – 18393,652 тонны и 60112,07 м3. Основной ассортимент составил: овёс для промышленной переработки – 2729,45 т., зерно гречихи – 1544,3 т., семена рапса продовольственные 10117,45 т. и лесоматериалы – 60112,07 м3.

Чуть меньше подкарантинной продукции было отправлено в Республику Казахстан около 11000 тонн и 115 м3. В основном это: зерно ячменя пивоваренного – 5490,55 т., зерно пшеницы продовольственной – 4627,9 т., картофель продовольственный свежий – 455 т. и лесоматериалы 115,193 м3.

В Республику Беларусь основной объем вывоза из Кузбасса пришелся на семена рапса для переработки в количестве 11161,14 тонн, а в Монголию на отруби пшеничные в количестве 2875,9 тонн и зерно пшеницы продовольственной в количестве 2087 тонн.

На подкарантинную продукцию выдано 2109 фитосанитарных сертификата.

При досмотре перед отправкой на экспорт лесоматериалов хвойных пород в 6 случаях выявлены карантинные организмы – усачи рода Monochamus. Объем зараженной продукции составил 461,6 м3. Зараженная продукция была переработана способом обеспечивающим лишение карантинных объектов жизнеспособности.