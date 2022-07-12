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Вывоз подкарантинной продукции с территории Кузбасса

За первое полугодие при отгрузке подкарантинной продукции на экспорт из Кемеровской области – Кузбасса выдано 2658 фитосанитарных сертификата, при внутрироссийских перевозках оформлено 852  карантинных сертификатов. За этот же период 2021 года было выдано 2109 фитосанитарных сертификата и 1032 карантинных сертификата.

В сравнении с первым полугодием 2021 г. объем вывозимых лесоматериалов увеличился на 20 % и составил 79819,857 м3, объем экспорта зерновой продукции напротив снизился на 28 %  - 41389,469  тн. (В 2021г. было вывезено 64433,101  м3 лесоматериалов и 57518,471 тн зерновой продукции.)

            В отношении каждой партии подкарантинной продукции проведен фитосанитарный досмотр и экспертиза на наличие карантинных организмов в КемИЛ ФГБУ ЦНМВЛ.

Большая часть продукции отгружалась в Китай, Киргизию, Казахстан, Узбекистан. Основные регионы отправления при внутрироссийских перевозках – Республика Бурятия, Хабаровский край, Иркутская область, Новосибирская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Мурманская область, Красноярский край, Свердловская область, Омская область, Забайкальский край, Алтайский край и Республика Саха (Якутия).

 

Общество
kuzbassnews.ru
12/07/2022
Общество
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