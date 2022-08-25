Вывоз подкарантинной продукции с территории Кузбасса

С первого августа при отгрузке подкарантинной продукции на экспорт из Кемеровской области – Кузбасса выдано 157 фитосанитарных сертификатов, при внутрироссийских перевозках оформлено 27 карантинных сертификатов.

В отношении каждой партии продукции проведен фитосанитарный досмотр и экспертиза на наличие карантинных организмов в КемИЛ ФГБУ ЦНМВЛ. Всего досмотрено и сертифицировано 3,8 тыс. тонн продовольственных и фуражных грузов (зерновая продукция, отруби пшеничные,) и 3,8 тыс. м3 лесопродукции.

Большая часть продукции отгружалась в Китай, Киргизию, Казахстан, Узбекистан. Основные регионы отправления при внутрироссийских перевозках – Республика Бурятия, Хабаровский край, Иркутская область, Новосибирская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Мурманская область, Красноярский край, Свердловская область, Омская область, Забайкальский край, Алтайский край и Республика Саха (Якутия).