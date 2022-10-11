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Вывоз подкарантинной продукции с территории Кузбасса

За 9 месяцев при отгрузке подкарантинной продукции на экспорт из Кемеровской области – Кузбасса было  выдано 3900 фитосанитарных сертификата. За этот же период 2021 года было выдано 3446  фитосанитарных сертификата.

В отношении каждой партии продукции проведен фитосанитарный досмотр и экспертиза на наличие карантинных организмов в ФГБУ «ВНИИЗЖ». Всего досмотрено и сертифицировано 62,253 тыс. тонн продовольственных и фуражных грузов (зерновая продукция, мука пшеничная, орехи кедровые, крупы и пр.) и 101,109 тыс. м3 лесопродукции, отгружаемой в следующие страны:  Китай, Литва, Узбекистан, а также в страны члены ЕАЭС.

Значительный объем экспорта продукции с территории Кемеровской области - Кузбасса за рубеж приходится на лесоматериалы, всего выдано 2172 фитосанитарных сертификата.

Общество
kuzbassnews.ru
11/10/2022
Общество
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