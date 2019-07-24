Новости Кузбасса

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Жуки усачи относятся к одному из самых многообразных семейств, характерной особенностью представителей которого являются усы: их длина может в несколько раз превышать размеры самого насекомого. Часто жуков усачей называют еще и дровосеками. Их именуют так из-за того, что питаются насекомые исключительно древесиной, чем наносят непоправимый вред лесным угодьям и самому человеку. К зараженной партии подкарантинной продукции приняты меры обеспечивающие лишение карантинных объектов жизнеспособности (сжигание).
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