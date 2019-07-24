Новости Кузбасса





В июне Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области в ходе проведения внеплановой выездной проверки в отношении ИП Назарова Александра Викторовича, при досмотре подкарантинной продукции лес круглый хвойных пород предназначенной для реализации, был обнаружен карантинный объект - вредитель леса малый черный еловый усач (Заключение карантинной экспертизы ФГБУ «Кемеровская МВЛ»), включенный в Перечень карантинных объектов, утвержденный Приказом Минсельхоза России от 15.12.2014 № 501 и в Единый Перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза, утвержденный Решением Совета евразийской экономической комиссии от 30 ноября 2016 № 158.

Жуки усачи относятся к одному из самых многообразных семейств, характерной особенностью представителей которого являются усы: их длина может в несколько раз превышать размеры самого насекомого. Часто жуков усачей называют еще и дровосеками. Их именуют так из-за того, что питаются насекомые исключительно древесиной, чем наносят непоправимый вред лесным угодьям и самому человеку. К зараженной партии подкарантинной продукции приняты меры обеспечивающие лишение карантинных объектов жизнеспособности (сжигание).