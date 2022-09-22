Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу в ходе проведенного мониторинга карантинного фитосанитарного состояния территории Усманского сельского поселения Чебулинского муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса выявлены очаги карантинного объекта – повилики рода Cuscuta Linnaeus.

Растения Повилики рода Cuscuta Lennaeus, являются опасными сорными растениями все виды которого отнесены к карантинным. Паразитирует на многих сельскохозяйственных культурах. Одно растение производит свыше 100 000 семян. Для того чтобы паразит занял площадь более 6 метров, понадобится всего одно семечко. Семена сохраняют жизнеспособность в почве 5 и более лет.

Приказом Управления от 09.09.2022 № 83 установлена карантинная фитосанитарная зона, введен карантинный фитосанитарный режим по карантинному объекту – повилики рода Cuscuta Linnareus., на общей площади 160 га в границах кадастрового квартала 42:16:0109004 на земельных участках граждан для ведения личного подсобного хозяйства с. Усманка Чебулинского муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса и на земельном участке сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 42:16:0000000:836.

В целях локализации очагов и ликвидации популяции данного карантинного объекта и предотвращения распространения выявленного карантинного объекта по территории Кемеровской области-Кузбасса и Российской Федерации, гражданам и юридическим лицам Кемеровской области-Кузбасса, осуществляющим хозяйственную и (или) иную деятельность в карантинной фитосанитарной зоне, запрещается:

- использовать территорию очага для выращивания семенного материала;

- использовать на корм животным и птицам зерна, зерноотходы, содержащие жизнеспособные семена повилики;

- использовать на корм сельскохозяйственным животным сено и солому, засоренные семенами повилики;

- выпас сельскохозяйственных животных после начала плодоношения повилики;

-использовать неперепревший навоз, содержащий жизнеспособные семена повилики, в качестве удобрения;

- вывоз почвы и грунта за пределы границ очага;

- использование почвы из очага для набивки парников;

- вывозить отходы на свалки, выбрасывать в пруды, реки и т.д.

Карантинные фитосанитарные меры в очаге распространяются на растения повилики, засоряемые растения, выращенные в очаге, почву, а также на сельскохозяйственные орудия и инструменты, сельскохозяйственную технику, транспортные средства, упаковочный материал (тару), одежду и обувь, которые использовали для работы в очаге и/или при вывозе из очага.

Перемещение подкарантинной продукции из карантинной фитосанитарной зоны в пределах Российской Федерации производится по карантинным сертификатам, выдаваем Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу на основании экспертного заключения аккредитованной лаборатории о фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции.