Выявлены поставки некачественной и потенциально опасной молочной продукции в детские учреждения Кемеровской области -Кузбасса

При проведении мониторинга в информационной системе ФГИС ВетИС (компонент «Меркурий») электронных ветеринарных сопроводительных документов (эВСД) на продукцию животного происхождения выявлены случаи поступления в 29 социальных учреждений Кемеровской области-Кузбасса. Масло сладко-сливочного несоленого «Крестьянское» 72,5%» ГОСТ 32261-2013 производитель ООО «Сырленд» (Московская область) не отвечающее требованиям технического регламента ЕАЭС по показателям качества и безопасности. Поставщик продукции ООО «Селена г. Томск

Проведенные исследования отобранных проб продукции - масло сладко-сливочного несоленого «Крестьянское» 72,5%» изготовленного ООО «Сырленд» в Кемеровском филиале «ФГБУ ЦНМВЛ» подтвердили несоответствие требований ГОСТ 32261-2013. В продукте обнаружены растительные жиры и масла, свидетельствующие о фальсификации данного товара. Согласно техническим регламентам ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» и ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», продукция с растительным жиром должна содержать на упаковке маркировку «продукт с заменителем молочного жира». Таким образом, испытуемый образец не отвечает техническим регламентам и ГОСТу 32261-2013.

Также нарушены требования Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции», в соответствии с которыми при изготовлении пищевой продукции для детского питания для детей дошкольного и школьного возраста не допускается использование растительных масел.

Вместе с тем установлено, что масло сладко-сливочное несоленое «Крестьянское» 72,5%» , поступившее в социальные учреждения изготовленое ООО «Сырленд» (Московская область), площадка которого исключена из реестра ФГИС «Цербер» со статусом «фантом». Данный факт может свидетельствовать о легализации продукции неизвестного происхождения, которая является потенциально опасной и может причинить вред жизни и здоровью потребителей.

Ранее поставленная продукция изъята из оборота и отправлена поставщику. Сведения о поставках потенциально опасной продукции направлены Управлением Россельхознадзора в адрес Министерства образования и науки Кемеровской области, социальных учреждений.

Кроме того, информация передана в соответствующие территориальные управления Россельхознадзора для принятия мер реагирования в отношении производителей недоброкачественной продукции.