Вызволить свет из «снежного плена»

Его утро начинается не с кофе. С широкой лопаты и тёплых валенок. Мастеру Кондомского участка Кузбасского филиала Россети Сибирь Михаилу Дурновцеву приходится вставать пораньше, чтобы перед началом рабочего дня успеть прокопать длинную снежную траншею от дома до дороги. На работе борьба со стихией продолжается. Зимой энергетик только и занимается тем, что вызволяет электричество из «снежного плена». Чтобы добраться до поврежденной линии, которая находится в отдаленном посёлке Таштагольского района, мастеру вместе с бригадой порой приходится преодолевать до 50 километров по снежному бездорожью.

Михаил Дурновцев в Кондомском районе электрических сетей трудится сравнительно недавно. А вот впечатлений от работы, к которой сразу прикипел всем сердцем, – хоть отбавляй.

«В то время, когда москвичи по-детски наивно радуются первому снегу, выпавшему в январе, местные жители бьют в шаманский бубен и призывают богов ниспослать в Таштагол побольше солнечных дней, - рассказывает энергетик. – За одну ночь снега может выпасть столько, что не в один поселок не доберёшься. Муниципальная спецтехника просто не успевает его убирать. В конце декабря из-за налипания мокрого снега на провода вышла из работы линия 10 кВ, которая снабжает электроэнергией два посёлка - Кондома и Карагол Таштагольского района. Чтобы добраться до места, пришлось использовать два вида техники и лыжи. На поселковой дороге даже Урал буксовал. Полпути проехали и уже в сумерках заприметили свет фар, пробивающийся сквозь пелену метели. Нам мигал водитель скорой, которая всё больше увязала в снежном болоте. Мы, естественно, взяли машину на буксир и доставили до места. Спасибо за опыт и профессиональное мастерство нашему электромонтеру оперативно-выездной бригады, а по совместительству и водителю Роману Соколову. Он нашу бригаду хоть откуда вывезет: и из болота, и из сугроба. Преодолев самый сложный участок дороги, мы пересели на снегоходы и поехали обследовать высоковольтную линию».