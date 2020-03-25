Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Взаимодействуем дистанционно

В связи с временными ограничениями, связанными с мерами по противодействию распространения коронавирусной инфекции на территории региона, территориальные органы ПФР по Кемеровской области переходят на особый режим работы.

Клиентские службы продолжат прием граждан, но при этом будет расширено взаимодействие с клиентами с помощью электронных сервисов ПФР, телефонной связи, электронной почты. Все письменные заявления граждан также будут рассматриваться в установленном порядке, ответы специалисты ПФР будут направлять на электронный или почтовый адрес пенсионера. При необходимости будут организованы выезды специалистов на дом.

Со своей стороны, Отделение ПФР по Кемеровской области просит граждан, по возможности, исключить посещение клиентской службы или отложить визит на более поздний срок.

Для решения вопросов пенсионного и социального характера можно взаимодействовать дистанционно, например, использовать личный кабинет гражданина на сайте Пенсионного фонда www.es.pfrf.ru и электронный сервис Госуслуги www.gosuslugi.ru для подачи заявления. Проконсультироваться жители региона могут по телефонам горячей линии, указанных на сайте ПФР в разделе «Контакты и адреса – Структура отделения». По этим же телефонам можно предварительно записаться на прием, чтобы прийти к назначенному времени и не ожидать приема в очереди. Предварительная запись есть и на сайте ПФР.

Предпринятые меры позволят снизить количество личных контактов в помещениях клиентских служб ПФР и уменьшить риск заражения вирусной инфекцией.

Общество
kuzbassnews.ru
25/03/2020
Общество
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Произойдёт ли техногенная катастрофа в Кузбассе при закрытии шахт
В ближайшее время половина горняков шахты «Алексиевской» могут остаться без работы. Около недели...
В Кемерове начали принимать заявки на отлов бездомных собак и кошек
Перед выпуском на место обитания каждой собаке будет установлена бирка с порядковым номером, —...
Средняя зарплата в Кузбассе резко упала до 41,5 тысячи рублей
В январе средняя ежемесячная зарплата в Кузбассе достигла 41 526 рублей, что почти на 20% ниже...
Кузбассовцы смогут экономить на проезде при оплате часами и телефонами
Кузбасские власти работают над тем, чтобы все пассажиры смогли оплачивать проезд с помощью...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2020
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus