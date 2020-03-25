Взаимодействуем дистанционно

В связи с временными ограничениями, связанными с мерами по противодействию распространения коронавирусной инфекции на территории региона, территориальные органы ПФР по Кемеровской области переходят на особый режим работы.

Клиентские службы продолжат прием граждан, но при этом будет расширено взаимодействие с клиентами с помощью электронных сервисов ПФР, телефонной связи, электронной почты. Все письменные заявления граждан также будут рассматриваться в установленном порядке, ответы специалисты ПФР будут направлять на электронный или почтовый адрес пенсионера. При необходимости будут организованы выезды специалистов на дом.

Со своей стороны, Отделение ПФР по Кемеровской области просит граждан, по возможности, исключить посещение клиентской службы или отложить визит на более поздний срок.

Для решения вопросов пенсионного и социального характера можно взаимодействовать дистанционно, например, использовать личный кабинет гражданина на сайте Пенсионного фонда www.es.pfrf.ru и электронный сервис Госуслуги www.gosuslugi.ru для подачи заявления. Проконсультироваться жители региона могут по телефонам горячей линии, указанных на сайте ПФР в разделе «Контакты и адреса – Структура отделения». По этим же телефонам можно предварительно записаться на прием, чтобы прийти к назначенному времени и не ожидать приема в очереди. Предварительная запись есть и на сайте ПФР.

Предпринятые меры позволят снизить количество личных контактов в помещениях клиентских служб ПФР и уменьшить риск заражения вирусной инфекцией.