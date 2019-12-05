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Взносы по программе софинансирования пенсий: 2019 год на исходе

Отделение ПФР по Кемеровской области напоминает всем участникам программы государственного софинансирования пенсии: чтобы государство удвоило ваш взнос, нужно до 25 декабря 2019 г. внести на накопительную пенсию сумму не менее двух тысяч рублей.

Взнос по программе можно сделать самостоятельно через кредитную организацию или через работодателя. Участники программы через работодателя, как правило, платят фиксированную сумму, которую на основании личного заявления им удерживают из зарплаты. Изменить размер взноса можно с помощью нового заявления.

В Кемеровской области почти 288,5 тыс. человек подали заявление на участие в программе государственного софинансирования пенсии. По данным на 1 декабря 2019 г., 4 тысячи кузбассовцев внесли годовой взнос, равный 2000 рублям и более, и 2 тысячи человек - менее 2000 рублей. Этой категории участников программы стоит поторопиться и увеличить взнос, если они рассчитывают на удвоение суммы. Чтобы средства были зачислены и учтены корректно, в ПФР рекомендуют перечислить их не позднее 25 декабря 2019 г.

Информацию о деньгах, поступивших на накопительный счет, и сумме инвестиционного дохода от их вложения, также учтенной на счете, можно узнать в личном кабинете застрахованного лица на сайте ПФР либо через Единый портал государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru).

Также напомним, что отчисления по программе не облагаются налогом на доходы физических лиц, поэтому участники могут воспользоваться социальным налоговым вычетом на сумму сделанных взносов.

Подробную информацию о программе можно получить на официальном сайте Пенсионного фонда РФ (www.pfrf.ru).

Общество
kuzbassnews.ru
05/12/2019
Общество
Новости Кузбасса

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