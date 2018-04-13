Взрослые и дети поддержали областную экологическую акцию «Живи родник»

Живая и чистая вода калтанских родников пользуется большим спросом у горожан. Бережное использование, поддержание в чистоте и порядке прилегающей к родникам территории – это необходимое условие сохранения природных источников для будущих поколений. Поэтому поддержать областную экологическую акцию «Живи родник» откликнулись сотрудники МКУ «Центр социальной помощи семье и детям» Калтанского городского округа и дети, посещающие подростковые объединения центра.

Соцработники навели порядок около родникового ключа по улице Совхозная, а дети трудились у природных источников по улице Луговая в селе Сарбала и по ул. Ключевая в городе Калтан. Участники акции собрали оттаявший мусор, убрали сухие ветви кустарников, срезали остатки наледи. После работы дети раздали жителям листовки с призывом оберегать и сохранять удивительное чудо природы – родники.