Взяли клюшки, надели валенки

Команда филиала «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» приняла участие в открытом городском турнире по хоккею в валенках, приуроченном к столетию г. Кемерово.
На площадке, оборудованной у западной трибуны стадиона «Химик», соперничали одиннадцать команд. Формат матчей – два тайма по пять минут. В своей группе энергетики выиграли у команды «Анжерос юнайтед» со счетом 2:1, но в четверть финале в напряженной борьбе уступили команде Горсовета.
- Главное – это эмоции, которые мы сами получили от игры, и настроение нашей группы поддержки. Несмотря на морозную погоду, за нас пришли болеть коллеги вместе с семьями, с детьми. Все прочувствовали атмосферу настоящего спортивного праздника, - поделился впечатлениями капитан команды «Кузбассэнерго – РЭС», специалист по мобилизационной подготовке и гражданской обороне Алексей Минин.
Кузбасские энергетики – традиционные участники городских турниров по хоккею в валенках, которые организовывает Федерация хоккея с мячом Кузбасса. В прошлом году энергетики вышли в суперфинал Кубка Кузбасса. Очередной турнир нынешнего сезона состоится после новогодних праздников - 20 января. А всего запланированы три этапа, суперфинал по олимпийской системе пройдёт 3 марта.
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