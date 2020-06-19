Новости Кузбасса

Находящаяся в состоянии алкогольного опьянения жительница Мариинска, возмутившись тем, что сотрудница полиции пыталась сделать видеозапись её поведения на телефон, оттолкнула потерпевшую, а также нанесла один удар по руке и два удара кулаком в область головы.

Согласно материалам уголовного дела, рассмотренного Мариинским городским судом Кемеровской области, 46-летняя подсудимая в квартире своих знакомых, в которой также находился годовалый ребёнок, распивала вместе с компанией спиртные напитки. В это же время в данную квартиру прибыли для проверки социальные работники, так как хозяйка квартиры состоит на учёте в качестве семьи, находящейся в социально опасном положении. Дверь социальным работникам никто не открывал, а из квартиры были слышны смех и голоса людей, находящихся в алкогольном опьянении, а также плач ребёнка. В связи с тем, что в такой ситуации ребёнку, находящемуся в квартире, может угрожать опасность, а двери так никто и не открыл, соцработники вызвали сотрудников полиции. На вызов приехала сотрудница отделения по делам несовершеннолетних Отдела МВД России по Мариинскому району. Через некоторое время из квартиры вышла подсудимая, которая оттолкнула сотрудницу полиции от двери, выражаясь нецензурной бранью. Учитывая противоправное поведение подсудимой, сотрудница полиции решила сделать видеозапись, достав телефон и направив в сторону подсудимой. Подсудимую это возмутило, и со словами «Я не Пугачёва и не Ротару, чтобы меня фотографировать» ударила по руке потерпевшую, пытаясь выбить телефон. Далее со словами «Что пришли? Что надо?» нанесла потерпевшей кулаком удары в лицо и в височную область головы, после чего встала у двери, преградив доступ в квартиру. Вскоре из квартиры вышла нетрезвая компания, и вывела подсудимую на улицу из подъезда дома.

В судебном заседании подсудимая и её защитник заявили ходатайство о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Потерпевшая от совершения преступления сотрудница полиции не возражала против удовлетворения данного ходатайства, поскольку подсудимая принесла ей публичные извинения, чем загладила причинённый вред.

Против удовлетворения ходатайства о прекращении уголовного дела возражал только государственный обвинитель, считая, что прекращение дела с назначением судебного штрафа не будет соответствовать целям уголовного наказания за совершённое преступление.

Однако суд, установив, что подсудимая обвиняется в совершении преступления средней тяжести, признала себя виновной, раскаялась в содеянном, не судима, активно способствовала расследованию преступления и принесла публичные извинения потерпевшей, загладив причинённый вред, постановил прекратить уголовное дело, назначив меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 5 тысяч рублей, установив срок его уплаты до 8 сентября 2020 года.

При этом подсудимой разъяснено, что в случае неуплаты штрафа в установленный судом срок судебный штраф отменяется, и она будет привлечена к уголовной ответственности по части первой статьи 318 Уголовного кодекса Российской Федерации, максимальный срок наказания по которой составляет пять лет лишения свободы.