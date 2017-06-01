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Яндекс и «Просвещение» создадут школьную образовательную платформу

1 июня, Санкт-Петербург.

Яндекс и образовательный холдинг «Просвещение» договорились о создании образовательной платформы для школ. Она будет включать сервисы для учителей, учеников и их родителей и позволит более эффективно организовать учебный процесс.

Для работы над платформой Яндекс и «Просвещение» организуют совместное предприятие — соответствующее соглашение было подписано 1 июня на Петербургском международном экономическом форуме. До конца 2017 года стороны планируют вложить в проект по 60 миллионов рублей. Яндекс возьмёт на себя разработку и предоставит для платформы свои технологии машинного обучения, компьютерного зрения, синтеза речи и так далее. «Просвещение» обеспечит современные образовательные и методические материалы по школьным предметам для разных возрастов, учитывающие потребности всех участников учебного процесса.

Платформа будет доступна на компьютерах и мобильных устройствах. Она позволит преподавателям, школьникам и родителям взаимодействовать друг с другом не только в классе. Так, родители смогут на работе посмотреть оценку ребёнка за последнюю контрольную, а учителя — прислать заболевшему ученику материалы пропущенных уроков и домашнее задание.

Разным категориям пользователей будут доступны разные инструменты. Например, учителям пригодится автоматическая проверка тестов и упражнений — это сэкономит время для более творческих занятий. Родители смогут просмотреть отчёты об успеваемости и сравнить результаты ребёнка со средними по классу. Для учеников планируется создать рекомендательный сервис — он посоветует, на какие темы стоит обратить особое внимание.

Помимо инструментов, пользователи получат доступ ко множеству учебных материалов. Это не только учебники и методички, но и интерактивные пособия — например аудио- и видеокурсы. Проверить знания школьников помогут викторины, игры и тесты. Дети, родители и учителя смогут общаться друг с другом и получать ответы на вопросы. У преподавателей также будет возможность обменяться опытом с коллегами из других учебных заведений.

«Создание персональных траекторий в обучении — важное направление развития современного образования, — отмечает президент образовательного холдинга „Просвещение“ Владимир Узун. — Прогресс в этой области во многом зависит от применения передовых технологий и ресурсов. Объединение усилий Яндекса и „Просвещения“ позволит оптимизировать время учителей, школьников, родителей и изыскать дополнительные возможности развития ребёнка».

«Использование технологий открывает новые возможности в образовании, — говорит генеральный директор Яндекса в России Александр Шульгин. — Сочетая разработки Яндекса и методический опыт „Просвещения“, одного из старейших в стране учебных издательств, мы сможем создать для школы не только удобные сервисы, но и новые, современные типы учебных пособий. В комплексе это сделает образовательный процесс более доступным, индивидуальным и открытым».

 

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kuzbassnews.ru
01/06/2017
Образование
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