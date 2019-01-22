Январь – месяц отчетный

ОПФР по Кемеровской области напоминает, что с января начался прием отчетности о страховом стаже застрахованных лиц за 2018 год. Отчет представляется по форме «Сведения о страховом стаже застрахованных лиц» (СЗВ-СТАЖ).

Страхователь не позднее 1-го марта 2019 года должен представить в ПФР отчетность на всех своих работников (в том числе тех, с которыми заключены трудовые договоры или договоры гражданско-правового характера). Даже если в компании числится 1 сотрудник (он же директор), необходимо также заполнять на него сведения.

Кроме того, страхователь также обязан представлять форму СЗВ-СТАЖ в следующих случаях:

- при ликвидации организации - юридического лица (прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя-работодателя) - в течение одного месяца со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса (принятия решения о прекращении деятельности в качестве индивидуального предпринимателя), но не позднее дня представления в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документов для государственной регистрации при ликвидации юридического лица (прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя);

- при реорганизации организации-юридического лица - в течение одного месяца со дня утверждения передаточного акта (разделительного баланса), но не позднее дня представления в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документов для государственной регистрации юридического лица, создаваемого путем реорганизации;

- при назначении пенсии работнику - сведения о застрахованном лице, подавшем заявление о назначении страховой пенсии или страховой и накопительной пенсий, страхователь представляет в течение трех календарных дней со дня обращения работника к страхователю.

Если численность сотрудников в организации превышает 24 человека, отчетность необходимо представлять в электронном виде с усиленной квалифицированной электронной подписью.

Законодательство предусматривает ответственность за непредставление в ПФР в установленный срок либо представление неполных или недостоверных сведений. К такому страхователю применяются финансовые санкции в размере 500 рублей в отношении каждого работника. А за несоблюдение организацией или индивидуальным предпринимателем установленного порядка представления сведений в форме электронных документов ПФР сможет наложить штраф в размере 1 000 рублей.