Яшкинские росгвардейцы защитили женщину от неадекватного сожителя

В вечернее время в посёлке Яшкино экипаж Росгвардии вневедомственной охраны прибыл в один из частных домов, в котором злоумышленник угрожал расправой хозяйке жилища.

По предварительной информации, у 37-летней потерпевшей случился конфликт с сожителем, злоупотребляющим спиртными напитками. В результате мужчина стал угрожать гражданке кухонном ножом. Хозяйка сбежала из дома и обратилась к соседям за помощью.

Росгвардейцы задержали дебошира с признаками алкогольного опьянения. Им оказался ранее судимый за кражу и незаконный оборот наркотиков 39-летний кузбассовец, который несколько месяцев назад освободился из мест лишения свободы.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного правоохранителям.