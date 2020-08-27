Яшкинские росгвардейцы защитили женщину от неадекватного сожителя

В вечернее время в посёлке Яшкино экипаж Росгвардии вневедомственной охраны прибыл в один из частных домов, в котором злоумышленник угрожал расправой хозяйке жилища.
По предварительной информации, у 37-летней потерпевшей случился конфликт с сожителем, злоупотребляющим спиртными напитками. В результате мужчина стал угрожать гражданке кухонном ножом. Хозяйка сбежала из дома и обратилась к соседям за помощью.
Росгвардейцы задержали дебошира с признаками алкогольного опьянения. Им оказался ранее судимый за кражу и незаконный оборот наркотиков 39-летний кузбассовец, который несколько месяцев назад освободился из мест лишения свободы.
Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного правоохранителям.
27/08/2020
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