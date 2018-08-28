Ясли, школа или вуз: куда направить материнский капитал?

В преддверии нового учебного года ОПФР по Кемеровской области напоминает, что средства материнского капитала можно направить на образование детей.

Услуги няни, детского сада и яслей, дополнительные услуги школьного образования, обучение в вузе, а также проживание ребенка в общежитии, – все эти направления могут быть оплачены за счет средств материнского капитала при условии, что организация-исполнитель не является индивидуальным предпринимателем, находится на территории России и имеет лицензию на предоставление соответствующих услуг.

С начала 2018 г. у российских семей появилась возможность получить финансовую поддержку на дошкольное образование детей сразу после рождения второго ребенка. Раньше для этого нужно было дождаться, пока малышу исполнится 3 года. Средства материнского капитала можно направить на оплату услуг дошкольного образовательного учреждения как для младшего, так и для старшего ребенка.

С начала 2018 г. около 230 кузбасских семей решили направить средства материнского (семейного) капитала на оплату детских садов и яслей, в том числе и частных. В целом с начала действия программы государственной поддержки семей (2007 г.) 14697 детей региона получили или получают образование благодаря материнскому капиталу. На сегодняшний день его размер составляет 453 026 рублей.