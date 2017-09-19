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Юбилей - 95

Анна Сысоевна Панкратова из поселка Тяжинский отметила 95-летний юбилей.
Анна Сысоевна родилась в деревне Каменка Тяжинского района Новосибирской области в многодетной семье. В период коллективизации, в 1932 году, отца, как зажиточного крестьянина, сослали на Колыму, мама осталась одна с детьми. В это страшное время, семья Анны Сысоевны испытала нищету, голод и холод, так как они считались членами семьи врага народа. Реабилитированы были уже в послевоенные годы.
После окончания школы вместе с сестрой пошла на двухмесячные курсы учителей. После завершения обучения Анну направили в Сандайскую школу Тяжинского района, где она проработала 10 лет. В 1950 году Анну Сысоевну перевели в Георгиевскую школу, где она продолжила трудовую деятельность учителем. В дальнейшем перешла работать в сельскую библиотеку.
В Георгиевке Анна Сысоевна встретила свою судьбу – Петра Петровича Мелькера, инвалида Великой Отечественной войны, танкиста воевавшего на тяжелой боевой машине «Иосиф Сталин». Вместе супруги прожили более 65 лет, вырастили и воспитали троих детей. Сейчас у них 6 внуков и 8 правнуков.
Анна Сысоевна – добрый, отзывчивый, общительный человек. Несмотря на свой возраст, старается вести активный образ жизни. С юбилеем Анну Сысоевну поздравили родные и близкие. Представители местных властей передали долгожительнице поздравления от президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и губернатора Кемеровской области Амана Гумировича Тулеева.

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
19/09/2017
Общество
Тяжин
Новости Кузбасса

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